Под Киевом обвалилась крыша многоквартирного дома

В Киевской области в селе Садовое Барышевского района произошел обвал крыши многоквартирного двухэтажного дома. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.

При этом в результате обвала заблокированы две квартиры. Решается вопрос об отселении жителей дома.

"Обвалилась кровля дома в селе Садовое по улице Гагарина 4. Это многоквартирный двухэтажный дом. В нем 2 подъезда по 6 квартир. По счастливой случайности судьбы, кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. По предварительной информации, квартиры не пострадали", - сообщили в ОГА.

Утром комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Березанского горсовета определит размер ущерба и вопрос восстановления крыши. По предварительной оценке на замену кровли необходимо 500 тысяч гривен.

Фото: место происшествия (facebook.com/koda.gov.ua)

Напомним, 21 июня в Киеве на Позняках произошел взрыв во многоэтажном доме, в результате которого погибли пять человек.

Также РБК-Украина писало, что в начале июня в Одессе рухнул многоэтажный жилой дом, предварительной причиной назвали самовольную реконструкцию в квартире.