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Под Киевом на несколько дней перекрыли трассу на Чоп в районе Калиновки

Фото: трассу Киев - Чоп перекрыли на несколько дней (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Трасса Киев - Чоп будет перекрыта в течение нескольких дней в районе Калиновки (Киевская область) и развязки на Макаров. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

"По соображениям безопасности проезд по дороге М-06 Киев - Чоп на участке с 49 по 52 километр будет закрыт. Также это касается подъездов к трассе около 51 километра. Ограничения вступают в силу сегодня, 14 апреля, в 9:30 и продлятся не менее 3 дней", - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездки и выбирать альтернативные пути.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев - Чоп возводят временную переправу в районе села Стоянка.

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КиевУкравтодор