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На трассе Киев - Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе может открыться проезд

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Житомирская область, Вторник 12 апреля 2022 11:48
На трассе Киев - Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе может открыться проезд Фото: На следующей неделе может открыться проезд по трассе Киев - Чоп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На трассе М-06 Киев - Чоп возводят временную переправу. На следующей неделе планируется открытие временного проезда по переправе и возобновление сообщения с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

"Это трасса М - 06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что после освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования "Укравтодор" немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке.

"Возводим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд по переправе и возобновить сообщение с Киевом", - говорится в сообщении.

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