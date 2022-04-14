Под Киевом на несколько дней перекрыли трассу на Чоп в районе Калиновки

Трасса Киев - Чоп будет перекрыта в течение нескольких дней в районе Калиновки (Киевская область) и развязки на Макаров. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

"По соображениям безопасности проезд по дороге М-06 Киев - Чоп на участке с 49 по 52 километр будет закрыт. Также это касается подъездов к трассе около 51 километра. Ограничения вступают в силу сегодня, 14 апреля, в 9:30 и продлятся не менее 3 дней", - говорится в сообщении. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездки и выбирать альтернативные пути.