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Під Києвом на кілька днів перекрили трасу на Чоп в районі Калинівки

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Київська область, Четвер 14 квітня 2022 10:40
Під Києвом на кілька днів перекрили трасу на Чоп в районі Калинівки Фото: трасу Київ - Чоп перекрили на кілька днів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Трасу Київ - Чоп буде перекрито протягом декількох днів в районі Калинівки (Київська область) і розв'язки на Макарів. Водіїв просять враховувати це при плануванні поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

"З міркувань безпеки проїзд по дорозі М-06 Київ - Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр буде закритий. Також це стосується під'їздів до траси близько 51 кілометра. Обмеження набирають чинності сьогодні, 14 квітня, о 9:30 і триватимуть не менше 3 днів", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять враховувати дану інформацію при плануванні поїздки і вибирати альтернативні шляхи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ - Чоп зводять тимчасову переправу в районі села Стоянка.

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Київ Укравтодор
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