Під Києвом на кілька днів перекрили трасу на Чоп в районі Калинівки

Трасу Київ - Чоп буде перекрито протягом декількох днів в районі Калинівки (Київська область) і розв'язки на Макарів. Водіїв просять враховувати це при плануванні поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

"З міркувань безпеки проїзд по дорозі М-06 Київ - Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр буде закритий. Також це стосується під'їздів до траси близько 51 кілометра. Обмеження набирають чинності сьогодні, 14 квітня, о 9:30 і триватимуть не менше 3 днів", - йдеться в повідомленні. Водіїв просять враховувати дану інформацію при плануванні поїздки і вибирати альтернативні шляхи.