Под Киевом после наезда авто на пешехода люди перекрыли дорогу

В Киево-Святошинском районе в селе Белогородка автомобиль сбил пешехода вечером воскресенья, 1 марта. Об этом передает "Киев.Оперативный".

Отмечается, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу в Боярке. В это же время местные жители решили устроить митинг, перекрыв дорогу.

Сообщается, что за пол года на этом месте произошло уже шесть аварий, вследствие которых пешеходы оказывались под колесами автомобилей. Люди требуют установить на этом пешеходном переходе освещение и светофор, поскольку ночью переход, как отмечают жители Белогородки, абсолютно не видно.

Напомним, 27 февраля, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошла авария, в результате которой погибли два человека. Столкнулись автомобили Audi и Skoda. В результате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона.

Добавим, что 29 февраля в Киеве водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в Русановский канал. Пассажира вытащили.