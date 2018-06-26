Під Киевом чоловік поранив дитину з травматичної зброї

Подія сталася у Вишневому

Сьогодні, 26 червня, у Вишневому Київської області чоловік поранив дитину гумовою кулею з травматичної зброї. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила представник поліції Київської області Віталія Грохольська.

"Так, дійсно, такий факт є. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Особа встановлена, але наразі не можемо розголошувати. Це чоловік. Проводиться перевірка всіх існуючих фактів стосовно нього. У дитини попередньо травма ноги. Дитину було одразу доставлено до лікарні", - повідомили у прес службі поліції Києва.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, зловмисником може бути помічник на громадських засадах народного депутата Юлія Мамчура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Золотоноші (Черкаська область) чоловіки влаштували стрілянину.