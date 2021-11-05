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Под Киевом маршрутка столкнулась с микроавтобусом: есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В селе Погребы Броварского района Киевской области пассажирская маршрутка столкнулась с грузовым микроавтобусом. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

ДТП с маршруткой в селе Погребы произошло около 13:00. Автобус "Эталон" столкнулся с грузовым микроавтобусом Volkswagen. В результате аварии усложнено движение в обоих направлениях на улице Погребский шлях.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека. О степени тяжести полученных ими травм в полиции не уточнили. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: под Киевом в ДТП попала маршрутка, есть пострадавшие (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

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ДТПКиевская область