RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Києвом маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

У селі Погреби Броварського району Київської області пасажирська маршрутка зіткнулася з вантажним мікроавтобусом. За попередніми даними, в результаті ДТП постраждали 4 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Київської області.

ДТП з маршруткою в селі Погреби сталося близько 13:00. Автобус "Еталон" зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Volkswagen. В результаті аварії ускладнено рух в обох напрямках на вулиці Погребський шлях.

За попередніми даними, в ДТП постраждали чотири людини. Про ступінь тяжкості отриманих ними травм у поліції не уточнили. Обставини автопригоди встановлюються.

Фото: під Києвом в ДТП потрапила маршрутка, є постраждалі (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПКиївська область