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Под Киевом электричка протаранила маршрутку

Автор: Ольга Белей

В Ирпене под Киевом электропоезд протаранил пассажирский автобус, выехавший на пути нерегулируемого железнодорожного переезда. Кроме водителя, в автобусе никого не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"30 января около 22:00 часов в городе Ирпень на перекрестке улиц Чкалова и Центральной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса "Богдан" и электропоезда", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 47-летний водитель, управляя автобусом, выехал на пути нерегулируемого железнодорожного переезда, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.

Стоит отметить, что кроме водителя, в автобусе никого не было. Его с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Полицейские пока устанавливают обстоятельства и предоставят правовую квалификацию данного события.

Напомним, в понедельник утром, 31 января, на Прикарпатье произошла смертельная авария - столкнулись три авто. Вследствие ДТП погиб один человек и еще двое пострадали.

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