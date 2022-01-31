Під Києвом електричка протаранила маршрутку

В Ірпені під Києвом електропоїзд протаранив пасажирський автобус, який виїхав на шляху нерегульованого залізничного переїзду. Крім водія, в автобусі нікого не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
"30 січня близько 22:00 години в місті Ірпінь на перехресті вулиць Чкалова та Центральної сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса "Богдан" та електропоїзда", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 47-річний водій, керуючи автобусом, виїхав на нерегульований залізничний переїзд, внаслідок чого сталося зіткнення з електропоїздом.
Варто відзначити, що крім водія, в автобусі нікого не було. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Поліцейські поки встановлюють обставини і нададуть правову кваліфікацію даної події.
Нагадаємо, у понеділок вранці, 31 січня, на Прикарпатті сталася смертельна аварія - зіткнулися три авто. Внаслідок ДТП загинула одна людина і ще двоє постраждали.