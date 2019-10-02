Фото: стрельба под Киевом (kyiv.npu.gov.ua)

Сообщается, что есть видео, где иностранец осуществлял выстрелы в сторону правоохранителей

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко раскрыл детали спецоперации с перестрелкой под Киевом, во время которой убили иностранца. Об этом он заявил во время брифинга по этому вопросу, сообщает РБК-Украина.

По его словам, спецоперация в Хотяновке началась в 6 утра. Тогда к строительному вагончику, где скрывался гражданин Грузии, приехали правоохранители и через громкоговоритель сообщили о том, что они начинают спецоперацию.

После этого, по данным командира КОРДа (полиция особого назначения Украины), злоумышленник спрятался под кроватью, а вскоре через щель начал стрелять в правоохранителей. Вследствие этого двое спецназовцев получили ранения.

"Когда мы пытались, применяя все меры безопасности, потому что он мог применить взрывоопасные предметы через открытые двери, он совершал несколько выстрелов через дверь, пытался с двумя пистолетами в руках. У нас есть видео, осуществлял выстрелы в сторону правоохранителей, но благодаря тому, что мы все это продумали, у нас были группы прикрытия, которые прикрывали штурмовые группы, и они совершили ответный огонь на поражение. Там по-другому нельзя было никак действовать, потому что мы могли сами погибнуть на этом месте", - сказал командир КОРДа.

Далее когда правоохранители поняли, что иностранец уже не угрожает им, они вызвали скорую, но спасти злоумышленника не удалось, он погиб на месте. Двух раненых спецназовцев госпитализировали. Один пострадавший получил ранения плеча и предплечья, а другой - слепое ранение грудины, пуля застряла в его бронежилете. Сейчас жизни правоохранителей ничего не угрожает.

Брифінг начальника Поліція Києва Андрей Крищенко та командира КОРДу щодо спецоперації у селі Хотянівка на Київщині Опубліковано Оксаною Блищик Середа, 2 жовтня 2019 р.

Напомним, под Киевом полицейские ликвидировали иностранца, который открыл огонь по правоохранителям.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских. Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время проверки документов.