ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Киевом в перестрелке с бандитом ранены двое сотрудников КОРДа

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 09:34
Под Киевом в перестрелке с бандитом ранены двое сотрудников КОРДа
Фото: стрельба под Киевом (kyiv.npu.gov.ua)

Мужчину, который стрелял в полицейских, ликвидировали

Под Киевом полицейские ликвидировали иностранца, который открыл огонь по правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что происшествие произошло сегодня утром в селе Хотяновка Киевской области. Правоохранители искали мужчину, который в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева стрелял в полицейских.

"Это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в строительном вагончике, где он мог находиться, прибыли правоохранители и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - добавил Крыщенко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Фото: стрельба под Киевом (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских. Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время проверки документов.

Также РБК-Украина сообщало, что 17 сентября в городе Самбор возник конфликт между мужчинами, один из них при этом совершил несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.

В Гонконге полиция применила боевые патроны, один демонстрант погиб В Киеве автомобиль столкнулся с трамваем, парализовано движение
Новости Украины КиевполицияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь