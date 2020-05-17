Под Киевом автомобиль столкнулся с деревом, погибли три человека

Сегодня, 17 мая, в Бородянском районе Киевской области легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево. В результате столкновения три человека погибли и еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, спасатели провели деблокирование трех погибших граждан из покореженной машины с помощью аварийно-спасательного оборудования. Также они обесточили аккумуляторную батарею, для устранения угрозы возгорания автомобиля.

Как отмечается, в ДТП погибли водитель и двое пассажиров 1996 и 1997 годов рождения. Кроме того, получили травмы две пассажирки 1997 и 1996 годов рождения. С места происшествия их немедленно направили в Бородянскую центральную больницу.

На данный момент устанавливается причина ДТП.

Напомним, в результате масштабных аварий на трассе под Киевом на несколько километров растянулся затор. В частности, в ДТП попали не менее 10 фур и пять легковых автомобилей. Также известно, что в результате этих аварий затор растянулся на пять километров.