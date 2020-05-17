Під Києвом автомобіль зіткнувся з деревом, загинули три людини

Сьогодні, 17 травня, в Бородянському районі Київської області легковий автомобіль ВАЗ врізався в дерево. В результаті зіткнення три людини загинули і ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, рятувальники провели деблокування трьох загиблих громадян з понівеченої машини за допомогою аварійно-рятувального обладнання. Також вони знеструмили акумуляторну батарею, для усунення загрози загоряння автомобіля.

Як зазначається, у ДТП загинули водій та двоє пасажирів 1996, 1997 років народження. Крім того, отримали травми дві пасажирки 1997 і 1996 років народження. З місця події їх негайно направили до Бородянської центральної лікарні.

Наразі правоохоронцями встановлюється причина ДТП.

Нагадаємо, в результаті масштабних аварій на трасі під Києвом на кілька кілометрів розтягнувся затор. Зокрема, у ДТП потрапили не менше 10 фур і п'ять легкових автомобілів. Також відомо, що в результаті цих аварій затор розтягнувся на п'ять кілометрів.