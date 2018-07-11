Во Львове женщина погибла под колесами грузового поезда

Под колеса локомотива попала женщина в возрасте около 45 лет

Во Львове правоохранители устанавливают личность женщины, которая погибла сегодня утром, 11 июля, в результате наезда локомотива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции города.

Как сообщается, во время перегона товарных вагонов со станции "Пидзамче" на станцию ​​"Клепаров" на расстоянии около 100 метров от железнодорожного моста на проспекте Черновола во Львове локомотив совершил наезд на женщину.

Позже сотрудники полиции установили, что под колеса локомотива попала женщина в возрасте около 45 лет.

"От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ее личность устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия

Напомним, вчера, 10 июля, во Львове по улице Бродовская поезд "Киев-Ивано-Франковск" сбил двух человек.

Как сообщалось, женщина скончалась к приезду скорой помощи, а мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правого предплечья. Он был госпитализирован в больницу.

Также сообщалось, что в Харьковськой области электропоезд наехал на 40-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм погиб.