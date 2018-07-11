Во Львове женщина погибла под колесами грузового поезда
Под колеса локомотива попала женщина в возрасте около 45 лет
Во Львове правоохранители устанавливают личность женщины, которая погибла сегодня утром, 11 июля, в результате наезда локомотива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции города.
Как сообщается, во время перегона товарных вагонов со станции "Пидзамче" на станцию "Клепаров" на расстоянии около 100 метров от железнодорожного моста на проспекте Черновола во Львове локомотив совершил наезд на женщину.
Позже сотрудники полиции установили, что под колеса локомотива попала женщина в возрасте около 45 лет.
"От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ее личность устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
Фото: место происшествия
Напомним, вчера, 10 июля, во Львове по улице Бродовская поезд "Киев-Ивано-Франковск" сбил двух человек.
Как сообщалось, женщина скончалась к приезду скорой помощи, а мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правого предплечья. Он был госпитализирован в больницу.
Также сообщалось, что в Харьковськой области электропоезд наехал на 40-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм погиб.