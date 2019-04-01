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"Киевоблгаз Сбыт" проинформировал клиентов о распределении платежей за газ

Новости » Энергетика    01.04.2019 - 13:01
"Киевоблгаз Сбыт" проинформировал клиентов о распределении платежей за газ
Иллюстративное фото (УНИАН)

В новом формате платежек за газ содержится также полезная информация о лицевом счете потребителя

В счетах за газ, которые  клиенты "Киевоблгаз Сбыта" получили в марте, указана новая дополнительная информация о том, как распределяются платежи за газ. Потребители газа Киевской области получили доступные  и прозрачные данные об использовании их средств, оплаченных за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Почти 90% платежей за газ, которые провели клиенты "Киевоблгаз Сбыта" из бытового сектора, поступает на счета  государственных компаний группы "Нафтогаз" - оптовому поставщику НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" за услугу транспортировки газа магистральными сетями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, из оставшихся средств лишь 2,19%, а это примерно 19 коп. с куб. м реализованного населению газа, идет на счет газоснабжающей компании ООО "Киевоблгаз Сбыт".

"Начиная с 2015 года 4 раза было поднятие цены на газ. Но, несмотря на подорожание газа, государство не пересмотрело тарифы для компаний, которые непосредственно контактируют с потребителем и предоставляют услуги начиная от консультаций и выставления счетов и заканчивая техническим обслуживанием сетей", - сообщил директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

В пресс-службе отметили, что в новом формате платежек за газ содержится не только данные о стоимости потребленного газа, но и другая полезная информация о лицевом счете потребителя. В частности, объем потребленного газа в энергетических единицах и справку о сервисах для дистанционного взаимодействия со специалистами компании.

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