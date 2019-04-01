"Київоблгаз Збут" повідомляє клієнтів про розподіл платежів за газ

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У новому форматі платіжок за газ міститься також корисна інформація про особовий рахунок споживача

В рахунках за газ, які клієнти "Київоблгаз Збуту" отримали в березні, вказана нова додаткова інформація про те, як розподіляються платежі за газ. Споживачі газу Київської області отримали доступні і прозорі дані про використання їх коштів, сплачених за газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Майже 90% платежів за газ, які провели клієнти "Київоблгаз Збуту" з побутового сектору, надходить на рахунки державних компаній групи "Нафтогаз" - оптовому постачальнику НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укртрансгаз" за послугу транспортування газу магістральними мережами", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, з коштів, що залишилися лише 2,19%, а це приблизно 19 коп. за куб. м реалізованого населенню газу, що йде на рахунок газопостачальної компанії ТОВ "Київоблгаз Збут".

"Починаючи з 2015 року 4 рази було підняття ціни на газ. Але, незважаючи на подорожчання газу, держава не переглянула тарифи для компаній, які безпосередньо контактують із споживачем і надають послуги починаючи від консультацій і виставлення рахунків і закінчуючи технічним обслуговуванням мереж", - повідомив директор ТОВ "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков.

У прес-службі відзначили, що в новому форматі платіжок за газ міститься не тільки дані про вартість спожитого газу, але і інша корисна інформація про особовому рахунку споживача. Зокрема, обсяг спожитого газу в енергетичних одиницях і довідку про сервіси для дистанційного взаємодії з фахівцями компанії.