ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Київоблгаз Збут" повідомляє клієнтів про розподіл платежів за газ

Новини » Енергетика    01.04.2019 - 13:01
"Київоблгаз Збут" повідомляє клієнтів про розподіл платежів за газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

У новому форматі платіжок за газ міститься також корисна інформація про особовий рахунок споживача

В рахунках за газ, які клієнти "Київоблгаз Збуту" отримали в березні, вказана нова додаткова інформація про те, як розподіляються платежі за газ. Споживачі газу Київської області отримали доступні і прозорі дані про використання їх коштів, сплачених за газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Майже 90% платежів за газ, які провели клієнти "Київоблгаз Збуту" з побутового сектору, надходить на рахунки державних компаній групи "Нафтогаз" - оптовому постачальнику НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укртрансгаз" за послугу транспортування газу магістральними мережами", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, з коштів, що залишилися лише 2,19%, а це приблизно 19 коп. за куб. м реалізованого населенню газу, що йде на рахунок газопостачальної компанії ТОВ "Київоблгаз Збут".

"Починаючи з 2015 року 4 рази було підняття ціни на газ. Але, незважаючи на подорожчання газу, держава не переглянула тарифи для компаній, які безпосередньо контактують із споживачем і надають послуги починаючи від консультацій і виставлення рахунків і закінчуючи технічним обслуговуванням мереж", - повідомив директор ТОВ "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков.

У прес-службі відзначили, що в новому форматі платіжок за газ міститься не тільки дані про вартість спожитого газу, але і інша корисна інформація про особовому рахунку споживача. Зокрема, обсяг спожитого газу в енергетичних одиницях і довідку про сервіси для дистанційного взаємодії з фахівцями компанії.

Тариф "Волиньгазу" на розподіл газу є планово збитковим
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Київгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся