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В Киево-Печерской лавре произошел пожар. Загорелась мастерская

Автор: Сергей Пышкин

На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Огонь распространился на кровлю мастерской по росписи икон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

К тушению огня были привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

"В 13:45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где находится мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю", - добавляет пресс-служба.

Согласно обновленным данным ГСЧС, уже в 14:37 пожар был локализован на площади 100 кв. м.

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