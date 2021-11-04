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В Києво-Печерській лаврі сталася пожежа. Загорілася майстерня

Автор: Сергій Пишкін

На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа. Вогонь розповсюдився на покрівлю майстерні по розпису ікон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

До гасіння вогню були залучені 55 осіб й 13 одиниць техніки ДСНС.

"О 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю", - додає пресслужба.

Згідно з оновленими даними ДСНС, вже о 14:37 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м.

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КиївПожежа