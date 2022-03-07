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В Киево-Печерской лавре напали на журналистов за вопросы о войне

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Киев, Понедельник 07 марта 2022 21:27
В Киево-Печерской лавре напали на журналистов за вопросы о войне Фото: Киево-Печерская лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)
Автор: Антон Федорцив

Агентство журналистских расследований "Слидство.Инфо" заявило о нападении помощников настоятеля Киево-Печерской лавры Павла на свою съемочную группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слидство.Инфо".

Журналисты посетили подконтрольную УПЦ (МП) лавру, чтобы узнать мнение архиерея относительно российского вторжения в Украину и массовых убийств мирных украинцев. Павел отвечать на вопросы репортеров отказался.

"В то же время мужчина, который был рядом с настоятелем лавры (вероятный помощник) передавал другому мужчине деньги. Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Слидства.Инфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, которая помогает при ходьбе, и ею начал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера", – говорится в заявлении проекта.

Другие мужчины, находившиеся в то время на территории лавры, поддержали угрозу журналистам и начали их преследовать. Съемочная группа сумела покинуть территорию и вызвала полицию. Журналист Реплянчук отделался ушибом на ноге.

Напомним, что российские оккупанты за сутки уничтожили 2 исторические украинские церкви.

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