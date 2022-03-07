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У Києво-Печерській лаврі напали на журналістів за запитання про війну

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Київ, Понеділок 07 березня 2022 21:27
У Києво-Печерській лаврі напали на журналістів за запитання про війну Фото: Києво-Печерська лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)
Автор: Антон Федорців

Агенція журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" заявила про напад помічників настоятеля Києво-Печерської лаври Павла на свою знімальну групу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".

Журналісти завітали до підконтрольної УПЦ (МП) лаври, щоб дізнатися думку архієрея щодо російського вторгнення до України та масових вбивств мирних українців. Павло відповідати на запитання репортерів відмовився.

"У той же час чоловік, який був поруч з настоятелем лаври (ймовірний помічник) передавав іншому чоловіку гроші. За кілька хвилин чоловік, якому передали гроші, напав на репортера "Слідства.Інфо" Дмитра Реплянчука. Він тримав у руках палицю, яка допомагає при ходінні, і нею почав бити журналіста по нозі, але палиця зламалася об ногу репортера", – йдеться у заяві проекту.

Інші чоловіки, які в той час перебували на території лаври, підтримали погрозу журналістам і почали їх переслідувати. Знімальна група зуміла покинути територію і викликала поліцію. Журналіст Реплянчук відбувся забоєм на нозі.

Нагадаємо, що російські окупанти за добу знищили 2 історичні українські церкви.

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