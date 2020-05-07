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В Киево-Печерском заповеднике усилят карантин

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 09:51
В Киево-Печерском заповеднике усилят карантин
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

У органов местного самоуправления есть полномочия

В Киево-Печерском заповеднике планируют ужесточить карантинные меры из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, у органов местного самоуправления есть полномочия по ужесточению карантинных мер, установления санконтроля на территории той или иной меры.

"В данном случае на территории заповедника. Все это будет установлено по решениям органов местной власти. Будет сделано представление от санврача города Киева. Будет решение органов местной власти", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса COVID-19, за сутки заразились 507 человек.

В частности, в Украине за минувшие сутки больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Так, в Одесской и Черновицкой зафиксировано 63 новых случая. В Днепропетровской за последние сутки обнаружили 56 новых инфекций.

Отметим, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровел.

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