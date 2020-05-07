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В Києво-Печерському заповіднику посилять карантин

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 09:51
В Києво-Печерському заповіднику посилять карантин
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

В органів місцевого самоврядування є відповідне повноваження

В Києво-Печерському заповіднику планують посилити карантинні заходи через поширення коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, в органів місцевого самоврядування є відповідне повноваження щодо посилення карантинних заходів, встановлення санконтролю на території того чи іншого заходу.

"В данному випадку на території заповідника. Все це буде встановлено за рішеннями органів місцевого влади. Буде зроблене подання від санлікаря міста Києва. Буде рішення органів місцевої влади", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксували ріст нових випадків коронавірусу COVID-19, за добу заразились 507 людей.

Зокрема, в Україні за минулу добу найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили в Одеській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях. Так, в Одеській та Чернівецькій зафіксовано 63 нових випадки. У Дніпропетровській за останню добу виявили 56 нових інфекцій.

Відзначимо, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала.

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Новини України КиївкарантинМінстерство охорони здоров'я України
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