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У Києво-Печерській лаврі вперше відбудеться різдвяне богослужіння ПЦУ

Фото: в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбудеться різдвяне богослужіння (unian.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Православної Церкви України.

Як зазначає пресслужба ПЦУ, це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Початок богослужіння о 9-й годині ранку", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна нещодавно повідомляло, що предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній зробив заяву щодо Києво-Печерської лаври. Він підкреслив, що процес повного повернення лаври до Православної церкви України тільки почався.

"Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині - Печерської лаври. Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень", - зазначив митрополит Київський.

Проте пресслужба ПЦУ не вказує, чи будуть служби цієї церкви у храмах лаври регулярними.

Нагадаємо, заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір користування цієї церквою Успенського собору та Трапезною церквою лаври у Верхній лаврі. Пізніше стало відомо, що Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

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