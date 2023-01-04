В Киево-Печерской лавре впервые состоится рождественское богослужение ПЦУ

Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний объявил о первом рождественском богослужении в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Православной Церкви Украины .

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года. Начало богослужения в 9 часов утра", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба ПЦУ, это будет первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре.

РБК-Украина недавно сообщало, что предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний сделал заявление относительно Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что процесс полного возвращения лавры в Православную церковь Украины только начался.

"Сегодня мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню - Печерскую лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется так, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решениях", - отметил митрополит Киевский.

Однако пресс-служба ПЦУ не указывает, будут ли службы этой церкви в храмах лавры регулярными.

Напомним, заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил УПЦ Московского патриархата, что с 1 января не продлевает договор пользования этой церковью Успенского собора и Трапезной церковью лавры в Верхней лавре. Позже стало известно, что Киево-Печерская лавра официально зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ.

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