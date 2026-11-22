Повідомлення про сутичку біля однієї з культових споруд на території історичного комплексу надійшло до поліції сьогодні, 22 листопада.

За попередніми даними, суперечка між людьми виникла через розбіжності щодо використання храму та його релігійної належності.

Наряди поліції швидко втрутилися в ситуацію, припинили конфлікт і не допустили його переростання у серйозніші сутички.

Наразі правоохоронці продовжують забезпечувати публічний порядок на території заповідника.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За інформацією правоохоронців, учасники інциденту вже подали до поліції два офіційні звернення.

За цим фактом триває перевірка, після завершення якої діям учасників конфлікту нададуть правову оцінку.