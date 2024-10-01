У Києво-Печерській лаврі почали створювали військові ікони: як вони виглядають

У День захисників та захисниць України у Києво-Печерській Лаврі було презентовано унікальний проєкт з відродження української військової ікони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал " Армія.inform ".

Зазначається, що ця ініціатива реалізується за підтримки Міністерства оборони України та спрямована на відновлення традицій барокового іконопису, який століттями підтримував дух українських воїнів.

Гендиректор Заповідника Максима Остапенка наголосив, що це є важливим етапом у збереженні культурної спадщини.

"Цим проєктом ми прагнемо відродити важливу частину української культурної спадщини - військову ікону, яка завжди була символом захисту та духовної підтримки воїнів. У час війни, коли нація бореться за свою свободу, відновлення цих традицій має особливе значення. Проєкт не лише повертає до життя втрачені ремесла, але й зміцнює національну ідентичність, об’єднуючи історію, культуру і віру. Військові ікони мають стати оберегами для наших захисників і символами єдності та стійкості українського народу", - заявив він.

Проєкт, започаткований у 2024 році, включає створення ікон для військових бригад. У рамках цієї ініціативи було передано освячені ікони трьом бригадам ЗСУ: 95-й десантно-штурмовій бригаді, 96-й зенітно-ракетній бригаді та Окремій президентській бригаді. Ці ікони стануть духовними оберегами для воїнів на фронті.

Головна мета проєкту - зміцнити національну ідентичність, відродити традиції та підтримати бойовий дух захисників України. Ікони виконані за автентичними техніками іконопису XVIII століття та символізують єдність віри, історії та національної культури.

Фото: військові ікони (armyinform.com.ua)