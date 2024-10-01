В Киево-Печерской лавре начали создавать военные иконы: как они выглядят

В День защитников и защитниц Украины в Киево-Печерской Лавре был представлен уникальный проект по возрождению украинской военной иконы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал " Армия.inform ".

Отмечается, что эта инициатива реализуется при поддержке Министерства обороны Украины и направлена на восстановление традиций барочной иконописи, веками поддерживавшей дух украинских воинов.

Гендиректор Заповедника Максима Остапенко подчеркнул, что это важный этап в сохранении культурного наследия.

"Этим проектом мы стремимся возродить важную часть украинского культурного наследия - военную икону, которая всегда являлась символом защиты и духовной поддержки воинов. Во время войны, когда нация борется за свою свободу, восстановление этих традиций имеет особое значение. Проект не только возвращает к жизни потерянные" ремесла, но и укрепляет национальную идентичность, объединяя историю, культуру и веру.

Проект, начатый в 2024 году, включает в себя создание икон для военных бригад. В рамках этой инициативы были переданы освященные иконы трем бригадам ВСУ: 95-й десантно-штурмовой бригаде, 96-й зенитно-ракетной бригаде и Отдельной президентской бригаде. Эти иконы станут духовными оберегами для воинов на фронте.

Главная цель проекта – укрепить национальную идентичность, возродить традиции и поддержать боевой дух защитников Украины. Иконы выполнены по аутентичным техникам иконописи XVIII века и символизируют единство веры, истории и национальной культуры.

Фото: военные иконы (armyinform.com.ua)