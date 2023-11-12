Києво-Печерська лавра перейде на Новоюліанський календар: коли чекати

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - заявив він.

Новоюліанський календар

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;

Різдво - 25 грудня замість 7 січня;

Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня;

День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня;

Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня;

Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).

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