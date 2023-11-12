Киево-Печерская лавра перейдет на Новоюлианский календарь: когда ждать

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской Лавры, по благословению Священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейшего Митрополита Епифания, с 15 ноября (начало рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви", - заявил он.

Новоюлианский календарь

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новомуюлианскому стилю в другие даты. В частности:

День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;

Рождество – 25 декабря вместо 7 января;

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря вместо 8 января;

День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря вместо 13 января;

Крещение Господне – 6 января вместо 19 января;

Сретение Господне – 2 февраля вместо 15 февраля.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).

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