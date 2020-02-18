Киевлянин задекларировал наследство на 200 миллионов

Житель Киева задекларировал почти 500 млн грн дохода, полученного в 2019 году, из которых 200 млн грн получены от наследования имущества и 259,1 млн грн - другие налогооблагаемые доходы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

По данным пресс-службы, с начала 2020 года уже 20 тыс. граждан подали декларации об имущественном состоянии и доходах.

В январе этого года граждане задекларировали 3,9 млрд грн. Это на 0,3 млрд грн, или на 9 % больше, чем за январь 2019 года.

Напомним, в 1 января 2020 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году. Она продлится до 1 мая. Государственная налоговая служба напомнила, что Налоговым кодексом Украины определены категории граждан, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также тех, кто имеет право подать такую декларацию для получения налоговой скидки.

Как сообщало РБК-Украина, доходы свыше 1 млрд грн по 2018 год задекларировали три человека.

По данным Государственной налоговой службы, граждане Украины в 2019 году подали свыше 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Всего были задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн.