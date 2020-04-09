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Киевляне начали получать бесплатную эмоциональную поддержку

Новости » Пресс-релизы     09.04.2020 - 09:51
Киевляне начали получать бесплатную эмоциональную поддержку
moncenter.eduhub.in.ua

Стабильность психологического состояния киевлян в условиях пандемии – это важная задача для киевской городской власти. Именно ради решения этой задачи в рамках Мониторингового центра, который контролирует ситуацию по противодействию коронавируса, было открыто бесплатную виртуальную платформу с эмоциональной поддержки на сайте http://moncenter.eduhub.in.ru/

"Каждый киевлянин имеет возможность ежедневно и совершенно бесплатно получать индивидуальные онлайн-консультации от высококвалифицированных тренеров-практиков с эмоционального интеллекта Образовательного Хаба города Киева, которые позволят сохранить и укрепить положительное эмоциональное и психологическое состояние людей в течение всего времени действия карантина, а также учиться онлайн навыкам, которые нужны каждому, несмотря на возраст и профессию. Кроме этого пользователям доступны онлайн занятия спортом, посещение спектаклей и музеев - и это также бесплатно", - отметил директор КНП "Образовательное агентство города Киева" департамента образования и науки Бадри Лолашвили.

Таким образом, данный проект предоставляет возможность людям бесплатно получать положительные эмоции, психологическую поддержку и полезные знания во время вынужденного пребывания на карантине. В этом и заключается миссия Виртуальной платформы эмоциональной поддержке КГГА по противодействию COVID-19.

"Мы активно работаем над тем, чтобы киевляне могли получать как можно больше положительных эмоций в этот сложный период, поэтому постоянно будем добавлять новые услуги к Виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19 и приглашаем всех активных жителей популяризировать данный проект", - подчеркнула директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

Только за первый день работы платформы эмоциональной поддержки ее услугами воспользовались более 10 тысяч киевлян.

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