Киевляне могут получить отопление преждевременно: в КГГА назвали условие

Жители столицы могут получить отопление раньше запланированного срока. Для этого необходимо обратиться в КГГА с заявлением, которое поддержит более половины жителей дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева во время брифинга.
"Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас", - подчеркнул Пантелеев.
По его словам, для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит подписями более половины жителей.
После чего копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА.
Напомним, в Киеве в этом году в отопительный сезон начнется, когда в городе температура воздуха будет в течение трех суток будет меньше чем + 8 градусов.