Кияни можуть отримати опалення передчасно: у КМДА назвали умову

"Ми даємо можливість тим будинковим громадам, які хочуть отримати опалення вже зараз", - наголосив Пантелєєв.

За його словами, для цього необхідно звернутися з відповідною заявою від ініціативної групи будинку, яку підтримає підписами більш ніж половина мешканців.

Після чого копію такої заяви необхідно відправити на електрону пошту КМДА.