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Киевлянам напомнили, как сегодня можно попасть с одного берега на другой

Автор: Владимир Костырин

В КГГА обращают внимание, что в столице в четверг, 3 марта, открыто сообщение между левым и правым берегами через Северный и Дарницкий мосты до начала действия комендантского часа. Движение по Южному мосту все еще запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

При этом городские власти просят киевлян и гостей столицы не выезжать в город без необходимости.

Придвигаться по Северному и Дарницкому мостам можно как на частном, так и общественном транспорте.

Наземный транспорт и метрополитен с 08:00 до 19:00 работает в сокращенном составе и лишь по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку.

"Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренной службы, а также военной технике и транспорту", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, с 28 февраля из-за развязанной Россией войны против Украины в Киеве ограничили движение транспорта по мостам между левым и правым берегами.

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Киев