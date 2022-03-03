Киевлянам напомнили, как сегодня можно попасть с одного берега на другой

При этом городские власти просят киевлян и гостей столицы не выезжать в город без необходимости.

Придвигаться по Северному и Дарницкому мостам можно как на частном, так и общественном транспорте.

Наземный транспорт и метрополитен с 08:00 до 19:00 работает в сокращенном составе и лишь по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку.

"Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренной службы, а также военной технике и транспорту", - подчеркивается в сообщении.