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Киянам нагадали, як сьогодні можна потрапити з одного берега на інший

Автор: Володимир Костирін

У КМДА звертають увагу, що в столиці в четвер, 3 березня, відкрито сполучення між лівим і правим берегами через Північний і Дарницький мости до початку дії комендантської години. Рух Південним мостом досі заборонений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

При цьому міська влада просить киян і гостей столиці не виїжджати в місто без необхідності.

Присуватися Північним і Дарницьким мостами можна як на приватному, так і громадському транспорті.

Наземний транспорт і метрополітен з 08:00 до 19:00 працює в скороченому складі та лише за тими маршрутами, де можна забезпечити перевезення.

"Водіям суворо заборонено пересуватися смугою громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовій техніці і транспорту", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, з 28 лютого через розв'язану Росією війну проти України в Києві обмежили рух транспорту по мостах між лівим і правим берегами.

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Київ