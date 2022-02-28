Киевлян просят оставаться дома. Даже не в комендантский час

Киевлян просят не покидать свои дома даже в комендантский час. Это поможет обезопасить себя, поскольку в городе идет активная операция по выявлению и ликвидации диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичного мэра Виталия Кличко .

Он объяснил, что в городе военные, правоохранители и силы территориальной обороны продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых есть в городе.

"Даже в комендантский час воздержитесь от передвижения по городу", - призвал Кличко.

Напомним, киевский голова Виталий Кличко предупредил, что мародеров, которые будут грабить магазины и дома, правоохранители будут обезвреживать без попередження.

Подробную информацию о ситуации в Киеве можно узнать в материале РБК-Украина.