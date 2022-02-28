Киян просять залишатися вдома. Навіть не в комендантську годину

Киян просять не покидати власні домівки навіть в комендантську годину. Це допоможе убезпечити себе, оскільки в місті йде активна операція з виявлення та ліквідації диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичного мера Віталія Кличко .

Він пояснив, що в місті військові, правоохоронці та сили територіальної оборони продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті.

"Навіть в комендантську годину утримайтеся від пересування містом", - закликав Кличко.

Нагадаємо, київський голова Віталій Кличко попередив, що мародерів, які будуть грабувати магазини та домівки, правоохоронці будуть знешкоджувати без попередження.

Детальну інформацію про ситуацію в Києві можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.