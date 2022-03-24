UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян призвали закрыть окна из-за пожаров в Киевской области

Фото: Задымление в Киеве (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Столичные власти обратились к жителям Киева с просьбой закрыть окна и по возможности не находиться на открытом воздухе из-за задымления в районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА.

В результате пожаров в Киевской области наблюдается задымление в Голосеевском и Святошинском районах столицы. Киевская горгосадминистрация просит оставаться дома и плотно закрыть окна.

"Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха", – говорится в сообщении.

Кроме того, киевлянам посоветовали делать влажную уборку и расставить емкости с водой для повышения влажности воздуха в помещениях, а также увеличить потребление жидкости. В то же время жителей Киева просят сохранять спокойствие.

Напомним, что в Киеве частный дом загорелся в результате попадания вражеского снаряда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевКиевская областьГолосеевский районПожарСвятошинский район