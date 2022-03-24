Киевлян призвали закрыть окна из-за пожаров в Киевской области

Столичные власти обратились к жителям Киева с просьбой закрыть окна и по возможности не находиться на открытом воздухе из-за задымления в районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА.
В результате пожаров в Киевской области наблюдается задымление в Голосеевском и Святошинском районах столицы. Киевская горгосадминистрация просит оставаться дома и плотно закрыть окна.
"Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха", – говорится в сообщении.
Кроме того, киевлянам посоветовали делать влажную уборку и расставить емкости с водой для повышения влажности воздуха в помещениях, а также увеличить потребление жидкости. В то же время жителей Киева просят сохранять спокойствие.
Напомним, что в Киеве частный дом загорелся в результате попадания вражеского снаряда.
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