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В Киеве из-за попадания снаряда загорелся частный дом

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Киев, Четверг 24 марта 2022 18:03
В Киеве из-за попадания снаряда загорелся частный дом В Киеве из-за попадания снаряда загорелся дом (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в результате попадания вражеского снаряда, произошло возгорание в частном жилом доме Киева. По предварительным данным пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В ГСЧС 24 марта в 12:43 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы.

Сразу после звонка на место происшествия немедленно прибыли пожарные. Спасатели установили, что произошло возгорание кровли в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом.

Пожар спасатели ликвидировали в 13:41. Отмечается, что было привлечено 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В Киеве из-за попадания снаряда загорелся частный домВ Киеве из-за попадания снаряда загорелся частный домВ Киеве из-за попадания снаряда загорелся дом (facebook.com/DSNSKyiv)

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Оболони в результате обстрела загорелся грузовик и два здания.

Также мы писали, что под Киевом после обстрела сгорел продовольственный склад, убытки.

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