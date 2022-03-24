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Киян закликали зачинити вікна через пожежі в Київській області

Фото: Задимлення у Києві (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Столична влада звернулася до мешканців Києва з проханням зачинити вікна та за можливості не перебувати на відкритому повітрі через задимлення у районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал КМДА.

Внаслідок пожеж на Київщині спостерігається задимлення у Голосіївському та Святошинському районах столиці. Київська міськдержадміністрація просить залишатися вдома та щільно зачинити вікна.

"Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, киянам порадили робити вологе прибирання і розставити ємності з водою для підвищення вологості повітря в приміщеннях, а також збільшити споживання рідини. Водночас мешканців Києва просять зберігати спокій.

Нагадаємо, що в Києві приватний будинок загорівся внаслідок влучання ворожого снаряду.

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КМДАКиївКиївська областьГолосеевский районПожежаСвятошинський район