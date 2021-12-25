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Киевлян призвали воздержаться от поездок из-за резкого похолодания и гололеда

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве ночью ожидается резкое похолодание и гололед. Коммунальные службы будут обрабатывать территорию противогололедными средствами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью упадет до 11-13 градусов.

"Для очистки и обработки улиц в целом подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор". Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных ЖЭКов и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники", - пишет пресс-служба.

В то же время около 80 единиц техники и работников будут обрабатывать территорию парков и скверов.

Городская власть призывает киевлян воздержаться от поездок на авто, или же быть максимально осмотрительными на дорогах.

Пешеходов просят сообщать о необработанных участках и территории в Контактный центр Киева. За несвоевременную и некачественную уборку локаций - муниципальные службы и предприятия несут ответственность, которая предусматривает штраф.

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Киев