RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Киян закликали утриматися від поїздок через різке похолодання та ожеледь

Автор: Сергій Пишкін

У Києві вночі очікується різке похолодання та ожеледь. Комунальні служби оброблятимуть територію протиожеледними засобами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря вночі впаде до 11-13 градусів.

"Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор". У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жедів та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки", - пише пресслужба.

Водночас близько 80 одиниць техніки й працівників оброблятимуть територію парків та скверів.

Міська влада закликає киян утриматись від поїздок на авто, або ж бути максимально обачними на дорогах.

Пішоходів просять повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру Києва. За невчасне й неякісне прибирання локацій - муніципальні служби й підприємства несуть відповідальність, яка передбачає штраф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ