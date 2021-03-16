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Киевлян призвали соблюдать карантин, иначе снова закроют заведения

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 15:15
Киевлян призвали соблюдать карантин, иначе снова закроют заведения Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать противоэпидемических ограничений, которые действуют в столице. В противном случае, как пояснил Кличко, заведения в Киеве снова придется закрыть.

Об этом шла речь на брифинге в Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, соблюдение карантина позволит избежать усиления ограничений в Киеве.

"Проще носить маску и соблюдать ограничения, чем потом болеть. А бизнесу хочу сказать, контролируйте количество посетителей и соблюдение требований, иначе заведения снова придется закрыть", - подчеркнул мэр столицы.

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 999 новых случаев коронавируса. От болезни умерли 19 киевлян. В больницы столицы вчера госпитализировали 100 пациентов. В то же время выздоровели за минувшие сутки 408 человек.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев приблизился к попаданию в "красную" зону карантина. В столице наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом.

Вместе с тем в Киеве растет заболеваемость гриппом. За прошедшую неделю в столице зарегистрировали более 18 тысяч случаев гриппа и ОРВИ.

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