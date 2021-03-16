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Киян закликали дотримуватися карантину, інакше знову закриють заклади

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 15:15
Киян закликали дотримуватися карантину, інакше знову закриють заклади Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян дотримуватися протиепідемічних обмежень, які діють у столиці. В інакшому разі, як пояснив Кличко, заклади у Києві знову доведеться закрити.

Про це йшлося на брифінгу в Київській міській державній адміністрації.

За словами Кличка, дотримання карантину дозволить уникнути посилення обмежень у Києві.

"Простіше носити маску та дотримуватися обмежень, чим потім хворіти. А бізнесу хочу сказати, контролюйте кількість відвідувачів та дотримання вимог, інакше заклади знову доведеться закрити", - наголосив мер столиці.

За минулу добу в Києві підтвердили 999 нових випадків коронавірусу. Від хвороби померли 19 киян. До лікарень столиці вчора госпіталізували 100 пацієнтів. Водночас одужали за минулу добу 408 людей.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ наблизився до потрапляння в "червону" зону карантину. У столиці спостерігається погіршення ситуації з коронавірусом.

Разом з тим в Києві зростає захворюваність на грип. За минулий тиждень у столиці зареєстрували понад 18 тисяч випадків грипу та ГРВІ.

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