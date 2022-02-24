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Киевлян призвали в случае включения сирен идти в укрытие: обнародована карта

Автор: Александр Белоус

Киевская городская государственная администрация призвала жителей города идти в укрытие в случае включения сирен из-за воздушных ударов российских агрессоров. На сайте обнародована карта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Внимание! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Ранее мэр города Виталий Кличко призвал киевлян, которые не задействованы в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. "Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища", - написал он.

Напомним, рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Отметим, после этого в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков прогремели мощные взрывы.

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