Киян закликали підписати декларацію з лікарем для пришвидшеної вакцинації

Якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин. Процес вакцинації людей із декларацією триває в чотири рази швидше.

Вона нагадала, що 5 червня в МВЦ в Києві було провакциновано понад 2,5 тисячи осіб, однак ця цифра могла бути значно більшою.

"На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Для розуміння – процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години. Ось і порахуйте, наскільки швидше рухалася б черга, якщо у всіх охочих щепитися були декларації з лікарем", – зауважила Гінзбург.

Вона закликала киян приходити на вакцинацію після підписання декларації.