Киян закликали підписати декларацію з лікарем для пришвидшеної вакцинації
Якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин. Процес вакцинації людей із декларацією триває в чотири рази швидше.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург.
Вона нагадала, що 5 червня в МВЦ в Києві було провакциновано понад 2,5 тисячи осіб, однак ця цифра могла бути значно більшою.
"На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Для розуміння – процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години. Ось і порахуйте, наскільки швидше рухалася б черга, якщо у всіх охочих щепитися були декларації з лікарем", – зауважила Гінзбург.
Вона закликала киян приходити на вакцинацію після підписання декларації.
Нагадаємо, в центрі вакцинації від COVID-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували понад 2,5 тисячі осіб. В суботу медики прищепили від коронавірусу більше людей, ніж за минулу суботу.
Додамо, що на цих вихідних центри вакцинації працюватимуть у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та Рівному.