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Киян закликали підписати декларацію з лікарем для пришвидшеної вакцинації

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Київ, Неділя 06 червня 2021 02:43
Киян закликали підписати декларацію з лікарем для пришвидшеної вакцинації Фото: вакцинація людей із декларацією триває в чотири рази швидше.(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин. Процес вакцинації людей із декларацією триває в чотири рази швидше.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург.

Вона нагадала, що 5 червня в МВЦ в Києві було провакциновано понад 2,5 тисячи осіб, однак ця цифра могла бути значно більшою.

"На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Для розуміння – процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години. Ось і порахуйте, наскільки швидше рухалася б черга, якщо у всіх охочих щепитися були декларації з лікарем", – зауважила Гінзбург.

Вона закликала киян приходити на вакцинацію після підписання декларації.

Нагадаємо, в центрі вакцинації від COVID-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували понад 2,5 тисячі осіб. В суботу медики прищепили від коронавірусу більше людей, ніж за минулу суботу.

Додамо, що на цих вихідних центри вакцинації працюватимуть у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та Рівному.

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