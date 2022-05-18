Киевлян предупреждают о задымлении из-за лесных пожаров в области
Из-за лесных пожаров возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева. Продолжается тушение пожаров в зоне отчуждения возле Иванкова и с. Страхолесье за пределами зоны отчуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации-похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин. В тушении принимают участие часть ГПРЗ-11 ГСЧС и пожарные ГСП "Северная Пуща".
По состоянию на 17: 00 качество воздуха на правом и на левом берегах столицы находится в пределах нормы. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.
Городская власть призывает киевлян в случае задымления закрывать окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. Кроме того, следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
По советам специалистов, в случае задымления необходимо делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.
Напомним, в Киевской области произошел пожар возле села Страхолесье Вышгородского района недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Возникло возгорание лесной подстилки.
Также мы сообщали, в Чернобыльской зоне отчуждения 18 мая произошел пожар в Опачицком лесничестве . Радиационное состояние в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева.