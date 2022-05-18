ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киевлян предупреждают о задымлении из-за лесных пожаров в области

Новина українською →
Украина, Среда 18 мая 2022 18:03
Киевлян предупреждают о задымлении из-за лесных пожаров в области Фото: киевлян предупреждают о задымлении (УНИАН)
Автор: Евгений Прокопенко

Из-за лесных пожаров возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева. Продолжается тушение пожаров в зоне отчуждения возле Иванкова и с. Страхолесье за пределами зоны отчуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации-похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин. В тушении принимают участие часть ГПРЗ-11 ГСЧС и пожарные ГСП "Северная Пуща".

По состоянию на 17: 00 качество воздуха на правом и на левом берегах столицы находится в пределах нормы. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Городская власть призывает киевлян в случае задымления закрывать окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. Кроме того, следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

По советам специалистов, в случае задымления необходимо делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, в Киевской области произошел пожар возле села Страхолесье Вышгородского района недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Возникло возгорание лесной подстилки.

Также мы сообщали, в Чернобыльской зоне отчуждения 18 мая произошел пожар в Опачицком лесничестве . Радиационное состояние в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины