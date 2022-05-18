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Киян попереджають про задимлення через лісові пожежі в області

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Україна, Середа 18 травня 2022 18:03
Киян попереджають про задимлення через лісові пожежі в області Фото: киян попереджають про задимлення (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

Через лісові пожежі можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва. Триває гасіння пожеж у зоні відчуження, біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації - викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін. У гасінні беруть участь частина ДПРЗ-11 ДСНС та пожежні ДСП "Північна Пуща".

Станом на 17:00 якість повітря на правому та на лівому берегах столиці перебуває в межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Міська влада закликає киян у разі задимлення зачиняти вікна та за можливості не перебувати на відкритому повітрі. Окрім того, за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, у Київській області сталася пожежа біля села Страхолісся Вишгородського району недалеко від Чорнобильської зони відчуження. Виникло загорання лісової підстилки.

Також ми повідомляли, у Чорнобильській зоні відчуження 18 травня сталась пожежа в Опачицькому лісництві. Радіаційний стан в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва.

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